Vencedora do Desafio das Bandas grava CD

A banda de rock soteropolitana Teenage Buzz, que venceu a terceira edição do Desafio das Bandas, em dezembro do ano passado, entrou em estúdio ontem para gravar um CD promocional. A gravação faz parte da premiação do evento, que é uma iniciativa do Grupo A TARDE e da Nossa Agência.

A banda gravará 12 faixas, com distribuição de 1.200 cópias, sob a orientação dos produtores musicais Tadeu Mascarenhas e Nancy Viegas. Apesar da pouca idade (na faixa etária de 20 a 25 anos), a banda chegou ao estúdio Casa das Máquinas, no Rio Vermelho, com muita atitude.

"Conheci os meninos na final do evento e gostei de cara. Foi a única banda originalmente de rock com composições em inglês e uma musicalidade que me atrai bastante. Além disso, eles têm foco e chegaram aqui dispostos a aprender", disse Tadeu, que já produziu discos para vários artistas, inclusive de outros países. "A gente sabe que é difícil fazer rock em Salvador, mas não vamos desistir", disse Rafael, um dos integrantes.

Para isso, a banda busca inspiração nos hits que marcaram as décadas de 1960 e 70. "Nossas músicas falam da transição entre a adolescência e a vida adulta de forma realista, sem finais felizes", completou Marcus.

"Têm futuro"

Nancy Viegas, que também é cantora, surpreendeu-se com o som dos garotos: "Eles são bons e isso facilita o nosso trabalho. Eles também têm uma visão rápida do que é pedido e a resposta é imediata. Têm futuro".

O Desafio das Bandas, que também teve a parceria da Oi Galera e do projeto FazCultura, fomenta o cenário do rock autoral, dando uma oportunidade para que novas bandas mostrem trabalhos novos para um grande público. Além da gravação, a banda vencedora levou R$ 3 mil em instrumentos musicais.

