Vencedor do VMB, rapper BNegão faz show no Pelô

Após faturar o prêmio de melhor disco no Video Music Brasil, com o trabalho "Sintoniza Lá", o músico BNegão, acompanhado de sua banda, a Seletores de Frequência, se apresentará, no dia 5 de outubro, no Largo Tereza Batista (Pelourinho).

"Salvador é um dos lugares do Brasil com o qual mais me identifico, seja pela cultura negra ancestral, ou pela nova cena musical da cidade a qual sou extremante ligado", diz BNegão.

Considerado um dos mais versáteis e ativos rappers do Brasil, o ex-MC do Planet Hemp - e atual Seletores de Frequencia - circula mundialmente. Sua última aparição foi no encerramento das Olimpíadas de Londres, em 2012, com transmissão mundial (para estimadas 4 bilhões de pessoas) ao lado de Marisa Monte e Seu Jorge.

O show em SSA, que acontece a partir das 19 horas, tem ingressos a R$ 20 e estão à venda nas lojas Mahalo dos shoppings Piedade, Iguatemi e Barra, Salvador Shopping e bilhereia do evento.

