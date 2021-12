Vencedor do The Voice, Sam Alves traz turnê para Salvador

Sam Alves, vencedor da última edição do The Voice Brasil, em 2013, vai trazer para SAlvador a turnê do primeiro álbum, lançado no ano passado. As apresentações acontecem em setembro, nos dias sexta, 26, e sábado, 27, às 21h, e domingo, 28, às 20h. Os ingressos custam R$80 (inteira).

No repertório do show, estarão músicas do seu primeiro disco solo como "Mirrors" de Justin Timberlake; "Counting Stars" de One Republic; "A Thousand Years" de Christina Perri e "When I Was Your Man" de Bruno Mars. Sam também mostra a autoral "Be With Me". Músicas em português também estão no repertório: "Você existe em mim"; "Você merece mais" e "Pais e Filhos".

