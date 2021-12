Velozes, Autoramas percorrem o mundo e mostram como foi

Dificilmente existe hoje no cenário do rock independente brasileiro uma banda tão articulada quanto o power trio carioca Autoramas. Porque só mesmo um grupo muito articulado para, contando apenas com os próprios meios, fazer turnês anuais pelos melhores inferninhos da Europa e América do Sul.

O recém-lançado DVD Internacional registra justamente uma parte de diferentes giros pelo estrangeiro realizado pelos três músicos desde 2008.

Dirigido por Pedro Serra, o documentário traz imagens dos membros da banda percorrendo 15 países, do frio da Alemanha, Áustria e Holanda até as ruas de Buenos Aires, Lima e Santiago do Chile, passando pela Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, Suíça, França, Bélgica, e claro, pelo Brasil também.

O documentário é dividido em blocos de países, entrecortados pela narração em off dos Autoramas e alguns clipes. "Os offs não percorrem o filme todo, é mais em alguns trechos que achamos que precisava de explicação", conta o guitarrista e vocalista Gabriel Thomaz.

"A gente participou da produção mais no sentido de identificar as imagens e contar algumas histórias (nas vozes em off). Mas o roteiro, a linha narrativa é do Pedro Serra", diz.

Gabriel chama a atenção para uma evolução que vai ocorrendo ao longo do filme: "Começamos em 2008, tocando em lugares bem pequenos, com pouca gente. Mas no final você pode perceber que já estamos em lugares maiores, tem mais gente na plateia", afirma.

"Quisemos mostrar uma história, não era só para charlar, como vocês falam aí na Bahia", ri Gabriel. "Queremos mostrar as coisas boas e as ruins", diz.

Em cima do trio

Quem estranhou Gabriel familiarizado com a gíria local não deve estar sabendo que pelo menos uma vez por ano eles se apresentam na Bahia (sem contar que ele é casado com a cantora baiana Erika Martins).

E é justamente a passagem mais inesquecível do trio por Salvador a que está registrada em Internacional, quando eles se apresentaram a bordo do trio Foguetão, puxado pelos Retrofoguetes, no Carnaval 2009.

"Isso é uma das coisas de que mais nos orgulhamos na nossa carreira. Somos muito gratos a Rex e Morotó, que são nossos ídolos. Também gostaria de fazer de novo, mas se não rolar, também será uma lembrança para a vida toda", agradece.

Agora, o trio já se prepara para nova maratona de shows pelo mundo, começando este mês pelo México, Abril Pro Rock de Recife no mês que vem e um novo giro europeu a partir de junho. "Esse show no México já é fruto desse trabalho internacional que vimos fazendo há muitos anos", conta.

"É no final de março, em um festival que é tipo o Rock in Rio mexicano. Seremos a primeira banda brasileira lá, eles escolheram a gente. As portas vão se abrindo e a gente vai aproveitando. E em junho na Europa, vamos desbravar um país que nunca fomos, que é a Finlândia. Faremos Helsinque (capital), mais duas cidades", conta.

Minha pátria é minha língua

Com Internacional, os Autoramas não apenas querem mostrar que uma banda de rock brasileira cantando em português pode rodar o mundo e fazer fãs, mas também que, para tudo isso, nunca precisou tocar pandeiro, usar cocar nem botar mulatas para sambar no palco.

"Isso é o pior clichê, porque a imagem que a galera lá fora tem do Brasil não tem nada a ver com o que gente acha", diz. "A verdade é que, se for bom, eles gostam de qualquer tipo de música. Isso aumentou muito nossa autoestima, até porque lá eles dizem que temos um balanço original do Brasil. Nós mesmos não indentificamos isso", percebe Gabriel.

"O engraçado é que, lá, encontramos bandas alemãs e italianas que cantam em inglês e comentaram com a gente depois: 'Precisamos cantar na nossa própria língua'. Os clichês rolam lá fora também", conclui.

adblock ativo