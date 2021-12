Velhas Virgens se apresenta em Salvador

A banda Velhas Virgens está de volta a Salvador com o rock debochado que é marca registrada do grupo. A apresentação será sexta-feira, 23, às 22h, no Groove Bar.

Com o DVD Ao Vivo Ninguém Beija Como as Lésbicas prester a ser lançado, a banda vai relembrar canções dos 12 CDs da carreira como Com A Cabeça no Lugar, Carnavelhas e Cubanajarra. Os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote).

adblock ativo