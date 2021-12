Velhas Virgens se apresenta em festival de rock em Lauro de Freitas

A banda Velhas Virgens se apresenta na primeira edição do Buh! Rock Festival, no dia 18 de maio, às 16h, na Concha Acústica Roger Batera, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O ingresso pode ser comprado no site do Sympla.

Veterana do cenário do rock, Velhas Virgens é uma das principais atrações do festival e apresenta sua turnê 'Velhas Virgens 30 anos'.

A programação ainda inclui mais cinco grupos, sendo eles: Overdose Alcoólica, Lo Han, Norfist, Appetite For Illusion e Ramoníacos.

adblock ativo