Veja quem ganhou as cortesias dos ensaios da Estakazero

Os internautas Tathy Maria, Rodolfo Alves e Barbara Almeida foram os vencedores da promoção do 2+ que sorteou 3 pares de ingressos - cada par com um convite feminino e outro masculino - para a edição desta sexta-feira, 19, dos Ensaios de São João Estakazero, que acontece no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela, a partir das 21h.



Os ganhadores devem enviar os dados pessoais (Nome Completo, RG, Telefone e E-mail) através do inbox da página do 2+ no Facebook (www.facebook.com/2mais) até às 20 horas desta quinta-feira, 18, sob pena de, após o prazo, perder o direito aos ingressos.

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, às 16 horas, por meio do aplicativo Sorteie.me (sorteie.me) na página do 2+ no Facebook.

