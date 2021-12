Veja os maiores sucessos da carreira de Cristiano Araújo

Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira, 24, era natural da cidade de Goiás (GO), onde nasceu em 24 de janeiro de 1986. Na infância, ele teve os primeiros contatos com a música. Sua família sempre esteve no meio musical, o que o influenciou.

O cantor participou de algumas duplas sertanejas no início da carreira, mas, em 2010, resolveu seguir carreira solo. O sucesso veio em janeiro de 2011, com a gravação do álbum "Efeitos" - que também é o nome de seu primeiro grande sucesso, de autoria própria -, que contou com a participação de Jorge, da dupla Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e Humberto & Ronaldo.

Após "Efeitos", o sertanejo ainda gravou mais três álbuns que traziam sucessos como "Me Apego", "Você Mudou", "Bara Bara", "Mente Pra Mim", "Cê Que Sabe" e "Hoje Eu Tô Terrível", musica atual de trabalho.

Confira alguns dos maiores sucessos do sertanejo falecido:

