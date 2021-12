Veja momentos da passagem de Madonna pelo Brasil

Quatro anos após sua última turnê no Brasil, Madonna atraiu 67 mil pessoas no domingo, 2, para a estreia de MDNA Tour, no Rio de Janeiro. Nesta segunda e terça (dias 4 e 5), a rainha do pop se apresenta em São Paulo para, no dia 9 de dezembro, encerrar sua passagem pelo País com um show em Porto Alegre.

Nesta nova turnê, a direção criativa é de Michel Laprise, que tem o Cirque du Soleil no currículo e empresta ao show uma teatralidade com elementos circenses.

A MDNA Tour foi anunciada logo após a apresentação de Madonna no Super Bowl (a final do futebol americano), em fevereiro deste ano; 116 milhões de espectadores assistiram ao show da cantora, maior audiência da história da TV americana.

