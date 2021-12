Veja lista dos indicados ao Grammy Latino 2017

Foi anunciado nesta terça-feira, 26, os indicados para a 18ª edição do Grammy Latino, a mais importante premiação da música latina. A lista conta com artistas consagrados e da nova geração.

O porto-riquenho Residente, fundador do grupo de rap Calle13, lidera a seleção com 9 indicações ao prêmio. Com a banda, o cantor já ganhou 24 estatuetas do Grammy Latino. O colombiano Maluma, conhecido no Brasil por sua parceria com Anitta na música "Sim ou Não", tem em seu currículo 7 indicações, já a também colombiana Shakira desponta com 6. Com 5 indicações estão o astro da música pop colombiana Juanes e a cantora pop chilena Mon Laferte. Luis Fonsi, do hit "Despacito", que possui mais de 4 bilhões de visualizações no Youtube, aparece em 4 indicações ao Grammy Latino.

Os vencedores serão anunciados no dia 16 de novembro, em cerimônia no MGM Grand Arena, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. "Mais do que nunca, a música latina segue exercendo enorme impacto cultural, unindo pessoas em todo o mundo", afirma o presidente/CEO da Academia Latina da Gravação, responsável pela premiação, Gabriel Abaroa Jr., por meio de nota.

"Muitos dos indicados deste ano expandiram sua música para além de gêneros tradicionais, criando diferentes fusões através de colaborações criativas. Estes artistas, produtores e autores, unidos pela excelência artística e a devoção aos seus ofícios, se uniram para criar e nos apresentar uma música eclética, bem sucedida em todo mundo”, completa o presidente/CEO.

Artistas e produtores brasileiros concorrem com latinos em três categorias mistas, entre eles está Cesar Camargo Mariano com o CD "Joined", Antônio Adolfo por “Hybrido/ From Rio to Wayne Shorter” e Eliane Elias por “Dance of time”. Hamilton de Holanda junto com Marcos Portinari e Daniel Santiago foram indicados para Produtor do Ano pelo álbum “Casa de Bituca”. Na categoria de melhor projeto gráfico, estão André Coelho e Mariana Hardy por “Na medida do impossível ao vivo”, de Fernanda Takai; Barão Di Sarno e Ciça Góes por “Sol”, de Gustavo Galo, e Fabio Prata pelo projeto gráfico de “Três no samba”, de André Mehmari, Eliane Faria e Gordinho do Surdo.

Para Melhor álbum de MPB estão concorrendo nomes como Edu Lobo, Romero Lubambo e Mauro Senise, com o álbum "Dos Navegantes", Alexandre Pires por "DNA Musical", Silva com "Silva Canta Marisa" e o português Antônio Zambujo pelo álbum "Até Pensei Que Fosse Minha", com canções de Chico Buarque. Tiago Iorque, a dupla AnaVitória, Ludmilla e Mano Brown estão entre os indicados na categoria de Melhor Álbum Pop e na lista de indicações na categoria de álbuns de rock/alternativo estão Curumim ("Boca") e Metá Metá (MM3) e Nando Reis ("Jardim Pomar").

Padre Fabio de Melo também concorre ao Grammy, na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa por "Clareou", além de Aline Barros com "Acenda a sua luz".

Os ganhadores do Grammy Latino são escolhidos por votação pelos membros internacionais da Academia Latina de Gravação, que inclui artistas, compositores, produtores e engenheiros de gravação.

Confira abaixo os indicados nas principais categorias, e veja a lista completa no site da premiação:

Álbum Do Ano

Salsa Big Band — Rubén Blades com Roberto Delgado & Orquesta

Obras Son Amores — Antonio Carmona

A La Mar — Vicente García

Fénix — Nicky Jam

Mis Planes Son Amarte — Juanes

La Trenza — Mon Laferte

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos, Vol. 1) — Natalia Lafourcade

Residente — Residente

El Dorado — Shakira

Palabras Manuales — Danay Suarez

Melhor gravação

La Flor De La Canela — Rubén Blades

El Surco— Jorge Drexler

Quiero Que Vuelvas— Alejandro Fernández

Despacito — Luis Fonsi featuring Daddy Yankee

El Ratico— Juanes featuring Kali Uchis

Amárrame — Mon Laferte featuring Juanes

Felices Los 4— Maluma

Vente P’a Ca — Ricky Martin featuring Maluma

Guerra — Residente

Chantaje— Shakira featuring Maluma

Canção do Ano (prêmio aos compositores)

"Amárrame" — Mon Laferte, compositor (Mon Laferte featuring Juanes)

"Chantaje" — Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano Chaverra, Joel Antonio López Castro, Maluma e Shakira, compositores (Shakira featuring Maluma)

"Desde Que Estamos Juntos" — Descemer Bueno & Melendi, compositores (Melendi)

"Despacito" — Daddy Yankee, Erika Ender e Luis Fonsi, compositores (Luis Fonsi featuring Daddy Yankee)

"Ella" — Ricardo Arjona, compositor (Ricardo Arjona)

"Felices Los 4" — Mario Cáceres, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Maluma, Servando Primera, Stiven Rojas e Bryan Snaider Lezcano Chaverra, compositores (Maluma)

"Guerra" — Residente e Jeff Trooko, compositores (Residente)

"La Fortuna" — Diana Fuentes e Tommy Torres, compositores (Diana Fuentes featuring Tommy Torres)

"Tú Sí Sabes Quererme" — Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade featuring Los Macorinos)

"Vente Pa' Ca" — Nermin Harambasic, Maluma, Ricky Martin, Mauricio Montaner, Ricky Montaner, Lars Pedersen, Carl Ryden, Justin Stein, Ronny Vidar Svendsen e Anne Judith Stokke Wik, compositores (Ricky Martin featuring Maluma)

Melhor Fusão/Interpretação Urbana

"Si Tu Novio Te Deja Sola" — J. Balvin featuring Bad Bunny

"Despacito" (Remix) — Luis Fonsi e Daddy Yankee featuring Justin Bieber

"El Amante" — Nicky Jam

"Dagombas En Tamale" — Residente

"Chantaje" — Shakira featuring Maluma

Categorias para Música em Língua Portuguesa:

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

AnaVitória - AnaVitória

Boogie Naipe - Mano Brown

Troco likes ao vivo: um filme de Tiago Iorc - Tiago Iorc

Tudo nosso -Jamz

A Danada sou eu - Ludmilla

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa

Brutown - The Baggios

Aventuras II - Blitz

Boca - Curumim

MM3 - Metá Metá

JARDIM – POMAR - Nando Reis

Melhor Álbum de Samba/Pagode

+ Misturado - Mart'nália

Na luz do samba - Luciana Mello

Alma brasileira - Diogo Nogueira

Delírio no Circo - Roberta Sá

SAMBABOOK Jorge Aragão - Vários Artistas

Melhor Canção

Noturna (nada de novo na noite) - Marisa Monte, Silva & Lucas Silva

Por Silva com Marisa Monte

Pé na Areia - Cauique, Diogo Leite & Rodrigo Leite

Por Diogo Nogueira

Só posso dizer - Nando Reis

Por Nando Reis

Trevo (TU) - Ana Caetano & Tiago Iorc

Por AnaVitória

Triste, Louca ou Má - Francisco, El Hombre

Por Francisco, El Hombre)

Melhor álbum de música sertaneja

Daniel - Daniel

(...) - Day & Lara

1977 - Luan Santana

Realidade ao vivo em Manaus - Marília Mendonça

5. Live - Simone & Simaria

