Veja a lista de vencedores do Prêmio Caymmi de Música

Durante a noite desta sexta-feira, 18, o Teatro Castro Alves (TCA) apresentou ao público os nomes dos vencedores da segunda edição do Prêmio Caymmi de Música. O evento homenageou os 50 anos do Tropicalismo, com uma apresentação do Bandão Caymmi, grupo formado por músicos indicados ao prêmio, além da participação de Saulo e Alice Caymmi (confira abaixo a lista).

Vencedores do II Prêmio Caymmi de Música:

Música com Letra: Instante pra se lembrar – Ian Cardoso / Pirombeira

Música Instrumental: Amálgama / Luã Almeida

Melhor Intérprete Feminino: Flavia Wenceslau / Por Uma Folha

Melhor Intérprete Masculino: Giovani Cidreira / Um Capoeira

Melhor Intérprete Instrumental: Raoni Maciel / Violão / Cadê João? e Giro do Sol

Melhor Arranjo: Ubiratan Marques / Branco / Orquestra Afrosinfônica

Melhor Produção Musical: André Luis Magalhães Costa Pinto / Maya / Kromosons Brazil

Show: Pirombeira

Melhor Intérprete Feminino: Livia Nery

Melhor Intérprete Masculino: Achiles

Melhor Instrumentista: Flaviano Gallo / Bateria / Santini Trio

Melhor Banda: Santini & Trio

Melhor Direção Artística: Jackson Costa / Show Celo Costa

Melhor Direção Musical: Ubiratan Marques / Show Nara Couto

Destaque Técnico: Fred Alvin / Iluminação

Melhor Produção: Humberto Vale Curujito / Skanibais

Revelação: Luedji Luna

Videoclipe: Bonecas Pretas / Larissa Luz

Melhor Direção: Glauco Neves e Bruno Souri / Modo Hard / Circo De Marvin

Melhor Fotografia: Pablo Moreno Pires / Canto Africano / Raquel Monteiro

Melhor Produção: Adriano Ribeiro / Modo Hard / Circo De Marvin

Melhor Roteiro: Luan Ragedo / Kamikaze / Dario Nunes Moreira

