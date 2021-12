Vatapá Comedy Club faz última apresentação neste domingo

Encerrando mais uma temporada, o stand-up Vatapá Comedy Club se apresenta neste domingo, 24, às 19h, no Teatro Eva Herz – Shopping Salvador.

Explorando o dia a dia baiano de forma leve e engraçada, o espetáculo explora a criatividade dos atores e da plateia com piadas autorais e dinâmicas, trazendo sempre um misto de crítica social, contemporaneidade, fatos históricos e muita risada.

A apresentação fica por conta dos atores Matheus Buente, Jhordan Matheus, Tiago Banha e João Pimenta.

Com teatro sujeito à lotação, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Eva Herz, ou através do site do Ingresso Rápido.

