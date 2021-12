Varanda dos Cantadores celebra a música e a poesia nesta quinta

A música e a poesia serão celebradas nesta quinta-feira, 6, a partir das 21h30, na Varanda do Teatro Sesi Rio Vermelho, em mais uma edição do projeto “Varanda dos Cantadores” que contará com grandes nomes do forró e do samba.

O poeta cantador Maviael Melo fará a abertura do evento que ainda contará com a presença de Juliana Ribeiro, Claudia Cunha, João Sereno, Celo Costa, Flávia Wenceslau, Raymund Sodré, Rodrigo Sestrem e Verlando Gomes, artistas que representam a trajetória do projeto e que farão da noite, um momento de reflexão sobre a atual situação do mundo, que com sorrisos, música e dança, permitirá seguirmos mais felizes. Na ocasião será cobrado um valor couvert de R$ 30 que deverá ser pago no local do evento.

