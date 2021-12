Varanda do SESI recebe tributo a Raul Seixas

Um tributo a um dos pioneiros do rock, o cantor Raul Seixas, será realizado neste sábado, 1º, a partir das 22h. A banda Água Suja e o cantor Lula Magalhães serão os responsáveis por essa homenagem a grande obra do “maluco beleza”.

Para apresentação, grandes clássicos que marcaram a trajetória do artista, a exemplo de “Metamorfose Ambulante”, “Tente outra vez”, “Cowbooy fora da lei” e “Maluco Beleza”.

O show ainda contará com a participação dos músicos Gustavo Mullen (Camisa de Vênus), Lutte Correia (Mosiah), Miguel Cordeiro (Koyotes), Serafim Martinez e Keko Pires. Na ocasião será cobrado um valor couvert de R$ 30 que deverá ser pago no local do show.

