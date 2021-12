Varanda do Sesi recebe projeto "Som de II"

A cantora e dançarina Taii e o músico e multi-instrumentista Cesário Leony, se apresentarão na varanda do teatro Sesi Rio Vermelho, nesta quinta-feira, 13, a partir das 21h30.

Em mais uma edição do projeto “"Som de II", os artistas passarão pelo samba, bossa-nova e grandes clássicos da MPB. Através da interação da voz e do violão, canções como “O Trem Azul" de Elis Regina e "Pérola Negra" de Luiz Melodia farão parte do repertório.

Na ocasião será cobrado o valor couvert artístico de R$ 25, que deverá ser pago no local do evento.

