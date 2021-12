Varanda do SESI recebe Mario Ulloa e DNA Urbano

O instrumentista natural de Costa Rica, Mario Ulloa e a banda baiana DNA Urbano, apresentam um novo projeto, intitulado "Dois Atos de Música", nesta terça-feira, 20, às 20h na Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho. Será um momento de diálogo entre estilos e ritmos.

O show é divido em dois atos, sendo que no primeiro o instrumentista apresenta um show intimista no teatro do espaço, passeando pela obra de Heitor Villa-Lobos e posteriormente segue para a Varanda do teatro para se juntar ao grupo DNA Urbano para juntos interpretarem uma seleção de músicas que compõem seus shows e integram o "África Echoes – O som da África na Bahia", da banda.

Na ocasião será cobrado um valor couvert de R$ 20, que deverá ser pago no local.

