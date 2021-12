Vaquejada de Serrinha divulga grade de atrações deste ano

Vaquejada de Serrinha divulga as 17 atrações que vão participar da festa este ano. O cantor Luan Santana que já estava confirmado, vai dividir o palco com Wesley Safadão, Amado Batista, Pablo, Maiara e Maraísa, Márcia Fellipe, Harmonia do Samba, Léo Santana, Tayrone, Silvanno Sales, Gabriel Diniz, Jonas Esticado, Seu Maxixe, Alandin, Mano Walter, Arreio de Ouro e Chicabana.

A festa acontece entre os dias 7 à 10 de setembro, no Parque Maria do Carmo, em Serrinha, que fica a 173 km de Salvador. Na quinta-feira, 7 de setembro, terá a tradicional cavalgada. Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, será os shows. No dia 8, tem a festa do Bezerro Manhoso, no valor da pista de R$ 80 (inteira), camarote vip R$ 90 e camarote vou sim (open bar) R$ 180.

No sábado, 9 de setembro, é a festa Vaca Atolada, no valor da pista R$ 140, camarote vip R$ 150 e camarote vou sim (open bar) por R$ 280. Para fechar os dias de festa, no domingo, 9 de setembro tem a festa do Boi Malandro, no valor da pista R$ 140 (inteira), camarote vip por R$ 150 e camarote vou sim (open bar), R$ 280. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.vendas.parquemariadocarmo.com.br.

adblock ativo