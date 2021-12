Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha lançam 'Baile Tudo' este mês

Os cantores Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha lançam no próximo dia 28 de setembro, o 'Baile Tudo', na Praça Quincas Berro D'água no Pelourinho. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), e estão à venda no Balão de Ingressos dos shoppings e no site Sympla.

O repertório é eclético para 'carnavalizar' e festejar a diversidade musical do Brasil. As composições vão do samba ao pop, do axé ao brega, com música para dançar e cantar.

A intenção é que o repertório agregue e pluralize o discurso da orientação sexual, na contramão do que a segmentação do mercado vem fazendo e tenha a participação de todos, sejam Colombinas, Pierrots, Arlequins, Drags Queens, Drags Kings e quem mais for.

adblock ativo