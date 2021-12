Vanessa da Mata estreia nova turnê em Salvador

A cantora Vanessa da Mata retorna a capital a baiana em única apresentação, estreia seu mais novo show ‘Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina’ no dia 1º de junho no Teatro Castro Alves, às 21h. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro, nos SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido.

O projeto é um EP que será um disco ao final dele, cuja ligação será feita através de seus personagens interligados pelo mesmo mote, que se inteiram de beijos vezes lambuzantes de amor, vezes retorcidos de várias reações e frustrações pessoais ou reagindo em outros sentimentos”. É assim que Vanessa da Mata explica seu novo trabalho da qual também é a responsável pela produção musical. Até o fim do ano irá lançar diversos singles e EP’s, que darão forma e se integrarão como personagens e formarão a história do álbum completo.

O EP conta ainda com a participação especial de Davi Morais e João Barone, além de uma música com Baco Exu. Os grandes hits de Vanessa que fizeram dessa cantora e compositora uma das maiores estrelas do mercado fonográfico brasileiro, também não poderiam deixar de estar nessa nova turnê. Dentre elas, "Ai, Ai, Ai", "Amado", "Caixinha de Música", “Gente Feliz”, "Boa Sorte/Good Luck", "Não Me Deixe Só", "Ainda Bem", entre outras.

