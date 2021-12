Vanessa da Mata e Márcia Short dividem palco neste sábado

Venessa da Mata está na contagem regressiva para a cerimônia de premiação do 15º Grammy Latino, marcada para o dia 20, em Las Vegas. Não é para menos. Segue o Som, sétimo disco de sua carreira, concorre na categoria de melhor álbum pop contemporâneo. A faixa que dá nome ao trabalho também está no páreo, na categoria de melhor música brasileira.

Enquanto espera, ela faz o CD cumprir o que considera ser sua verdadeira missão: sair do estúdio e ir para o palco. Salvador ajuda nessa tarefa amanhã, quando a cantora e compositora mato-grossense faz show no Clube Espanhol.

"É a melhor fase. Não gosto muito de estúdio porque estou sempre querendo mexer nas músicas, fico angustiada. Acho que todo disco deveria ser feito depois dos shows, quando as músicas já estão mais quentes, fluindo melhor", avalia.

Hits renovados



Mas ela sabe que o caminho inverso não funcionaria muito bem. "A gravadora me mataria", brinca. O jeito é fazer com que a performance no palco supere o efeito causado em quem ouve as músicas no aparelho de som. "O show precisa ser melhor que o disco", acredita.

Então, o público pode esperar versões mais quentes de faixas como Toda Humanidade Veio de uma Mulher, Ninguém é Igual a Ninguém, Por Onde Ando Tenho Você e Rebola Nêga, além do carro-chefe, Segue o Som.

Ficaram de fora Um Sorriso Entre nós Dois , Sunshine on My Shoulders e My Grandmother Told Me (Tchu Bee Doo Bee Doo), primeira composição autoral de Vanessa da Mata em inglês. "Sofro um pouco, mas eu mesma faço isso. Às vezes a música não funciona bem no palco", reconhece.

Em compensação, há faixas de discos anteriores que não podem sair do set-list, sob pena de deixar os fãs menos felizes. Ainda bem, Baú, Essa Boneca Tem Manual e Eu Sou Neguinha? são algumas delas.

Mas elas chegam emolduradas por novos arranjos. "É uma forma de trazer um pouco de oxigênio para as músicas e para nós mesmos. Somos uma banda de criação", avalia.

Axé acústico



Antes de Vanessa da Mata subir ao palco, quem solta a voz no Clube Espanhol é a baiana Márcia Short. Ela aproveita a ocasião para mostrar o que está preparando para a estação mais quente do ano, enquanto planeja o lançamento de um projeto inédito.

"É muita expectativa porque é o show que abre o nosso verão. Vamos apresentar hits de axé music com tratamento acústico", diz a cantora, que vem investindo neste formato há três anos. "Mas a cada temporada vamos renovando o repertório e os arranjos".

Para deixar alguma surpresa reservada para amanhã, Márcia prefere não revelar as músicas do set-list. Mas cita alguns artistas e bandas que serão homenageados. Entre eles estão Daniela Mercury, Netinho, Banda Reflexus, além da Banda Mel, com a qual conheceu o sucesso entre as décadas de 1980 e 1990.

