Vanessa da Mata e Jau realizam show em Salvador

Os cantores Vanessa da Mata e Jau irão se apresentar no dia 11 de novembro na área verde do Othon, localizado em Ondina. Os portões serão abertos, às 16h, ao som de DJ.

Por volta das 18h, Vanessa da Mata traz para Salvador sua turnê "Caixinha de Música", que reúne sucessos como "Ai, Ai, Ai", "Amado", "Boa Sorte/Good Luck", "Não Me Deixe Só" e "Ainda Bem". Jau chega ao palco, às 20h, e embala o público com canções do seu álbum "Jau Natural", projeto que contém sua atual música de trabalho "Com Carinho".

O primeiro lote custa R$ 70 e as entradas podem ser adquiridas nos balcões de ingressos, sites Safeticket, Ticketmix ou nas lojas South nos shoppings da cidade.

adblock ativo