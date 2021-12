Vanessa da Mata dá show de simpatia em Lençóis

Os shows da última noite do 15º Festival de Lençóis corresponderam à grandeza que foi o evento. Também não poderia ser diferente. Já pela tarde deste sábado, 12, na passagem de som, a cantora Vanessa da Mata distribuiu simpatia, demonstrando um carinho incrível com seus fãs.

No meio da multidão, que lotou a praça quando ouviu seu primeiro acorde musical, surgiu Micaela Ribeiro, no ombro de um amigo, implorando um aceno.

Vanessa fez mais: cumprimentou de pertinho. A fã não parava de chorar. A artista fez carinho, tocou nos cabelos, até que permitiu a Micaela subir ao palco. Segundos eternos para a turista da cidade de Xique-Xique, sertão baiano. "Apostei que conseguiria tirar uma foto com ela. Mas não imaginei que fosse desse jeito. Estou tremendo até agora", revelou emocionada, Micaela.



Centenas de fãs pediam que Vanessa cantasse algumas das suas consagradas canções. Ela respondia: "Não adianta pedir. Não vou cantar. Não posso cometer traição. Estou casada com Tom. Isso seria horrível", brincava, fazendo referência ao seu show atual, no qual interpreta canções de Tom Jobim.

Detalhes do show da cantora e os melhores momento do festival serão divulgados por A TARDE numa edição especial nesta segunda, 13.

Já o Grupo Griô, atração local, fez um espetáculo cultural trabalhando o potencial das palavras, dos saberes mais antigos, do texto lido e/ou falado. A guitarra do grupo Baiana System mostrou varias possibilidades do seu uso. Nas mãos de Robertinho, a guitarra dialogou de forma harmônica com as sonoridades africanas. O reggae da Banda Trilherus conquistou a Praça inteira.

Nas ruas, o festival ainda não acabou

Esgotada, mas ainda eufórica pelos shows que acabará de assistir, a bióloga Nayara Gomes Bastos preferiu se juntar aos milhares de turistas que lutavam para não deixar o Festival chegar ao fim.

As ruas da centenária cidade ficaram cheias. Todas as tribos presentes. Os passeios, as balaustradas, as mesas, muita vezes no chão, turmas inteiras se agruparam para mais uma conversa, uma bebida, mais risadas. Tudo em clima de alto astral, de despedidas.

Nayara passeava pelas ruas. Nada em mente, apenas curtir os últimos momentos da festa e nos novos amigos.

