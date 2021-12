Vanessa da Mata cantará Tom Jobim em Salvador

Salvador será a primeira cidade a receber o show Nivea Viva Tom Jobim, em que Vanessa da Mata canta músicas do maestro carioca. O evento é gratuito e acontece domingo, 21 de abril, às 16h30, no Farol da Barra.

O repertório, selecionado pela diretora musical Monique Gardenberg, apresenta 24 canções de diversas fases da carreira de Tom Jobim, em homenagem aos 50 anos da gravação do seu primeiro disco solo, The composer of Desafinado, Plays.

Nesta terça, 10, o projeto teve uma avant-première no Vivo Rio, onde convidados e a imprensa conferiram o espetáculo que vai percorrer seis capitais brasileiras.

"Eu acho que nas nossas capitais existe uma carência muito grande de Tom e também uma vontade muito grande de ouvi-lo", disse Vanessa da Mata em entrevista após o show.

Tom Jobim é o segundo artista mais regravado do mundo, perdendo apenas para os Beatles. Por isso, a maior preocupação da cantora era fugir das releituras já feitas da obra do artista sem ferir seu trabalho harmônico.

Depois de quatro meses de concepção, planejamento e escolha de repertório e de um mês de ensaios, a artista se permite afirmar: "Acho que consegui trazer a originalidade de uma certa forma dentro do que eu entendo e que respeito que é Tom Jobim".

No show de lançamento do projeto, a cantora Maria Bethânia fez participação especial cantando três músicas. Recife, Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro são as outras cidades pelas quais a turnê Nivea Viva Tom Jobim vai passar.

No ano passado, o projeto Nivea Viva homenageou Elis Regina, com uma turnê de Maria Rita interpretando o repertório da mãe.

*A jornalista viajou a convite da Nivea

