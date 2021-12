Vanessa da Mata canta Tom Jobim em Salvador

O cair da tarde no Farol da Barra por si só já é uma paisagem digna de aplausos. Neste domingo, 21, a partir das 16h30, as costumeiras palmas dos soteropolitanos se estenderão do cenário de pôr do sol e mar à bossa de Tom Jobim sob interpretação de Vanessa da Mata.

Em Salvador, a cantora estreia a turnê Nivea Viva Tom Jobim, que leva shows gratuitos a outras cinco capitais: pela ordem, Recife, Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.

"Cantar Tom Jobim é um presente. Eu fico feliz pela estreia ser no Farol da Barra, um lugar histórico onde, apesar de eu nunca ter cantado, pra mim é muito íntimo e amistoso", afirma Vanessa em entrevista por telefone.

A artista diz que começou a compor muito sob influência do maestro carioca e da bossa nova. "Tom sempre foi importantíssimo desde o meu início musical. As minhas paisagens têm muito dele e dos outros compositores de sua geração, que direcionavam a minha poesia para a descrição feminina. Depois, eu tive que revolucionar um pouco na minha cabeça para fazer uma descrição masculina".

Versões - No projeto, Vanessa encabeça uma banda formada por 16 músicos que apresentam suas versões para 22 músicas de diferentes fases da carreira de Tom Jobim. O resultado é o equilíbrio entre o respeito à harmonia que marca a obra do maestro e a inovação proposta por uma nova geração.

"A criação dos arranjos foi um processo meio coletivo. O Eumir Deodato (diretor musical) veio com o clássico e, por outro lado, eu forcei muito para que os músicos renovassem as canções. É a colaboração da nossa geração", diz a cantora.

Mesmo antes de rodar o País com o show, ela vem recebendo propostas para apresentá-lo no exterior e também pensa em transformá-lo em CD e DVD, posteriormente.

Leia mais sobre o show no jornal A TARDE desta sexta-feira, 19, ou, se você é assinante, na Edição Digital. Se preferir, confira o vídeo da música "Samba de uma nota só" com Vanessa da Mata.

adblock ativo