Vanessa da Mata apresenta novo show em março na Bahia

A cantora Vanessa da Mata está de volta a Bahia e vai se apresentar no Armazém Hall, antigo Armazém Villas, no dia 4 de março. Em turnê pelo país, a artista mato-grossense apresenta o show do álbum "Segue o Som", o sétimo de sua carreira. O evento acontece a partir das 22h e tem ingressos de R$ 60 a R$ 100.

Neste show, além de interpretar músicas do mais recente disco, que foi indicado ao Grammy Latino em 2014, a cantora revisita sucessos de sua trajetória. No repertório, canções marcantes como "Não me deixe só", "Amado" e "Ai, ai, ai".

