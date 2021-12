Vandex TV transmite show da Lo Han ao vivo nesta quinta

A banda baiana Lo Han se apresenta na noite desta quinta, 26, no Vandex TV, canal de apresentações transmitidas ao vivo, direto do Estúdio Em Transe, do músico Vandex.

Com mais de dez anos de atividade, a Lo Han, que segue a cartilha do hard rock clássico dos anos 1970, vai tocar músicas do seu primeiro disco, o elogiado Get High!, produzido pelo patrono do blues baiano, o guitarrista Álvaro Assmar.

Os espectadores podem interagir com a banda e Vandex enviando recados, perguntas e pedidos via WhatsApp pelo número 71-9-8416-9945.

Nos últimos anos, a Vandex TV já transmitiu dezenas de shows ao vivo do Estúdio Em Transe de artistas dos mais variados estilos, do suingue de Luiz Caldas ao doom metal da The Cross.

A transmissão do show da Lo Han pode ser assistida pelo site.

| SERVIÇO |

Quando: Nesta quinta 26 de outubro, a partir das 20h30.

