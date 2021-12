Vander Lee se apresenta em Salvador no Dia dos Namorados

O cantor e compositor Vander Lee preparou repertório especial para o show acústico que fará nos dias 12, 13 e 14 de junho, no Teatro Sesc Casa do Comércio. O mineiro promete embalar os apaixonados com músicas que marcaram sua carreira, a exemplo de Românticos, Onde Deus Possa me Ouvir, Pra Ela Passar, Meu Jardim, Eu e Ela, Breu, Esperando Aviões e Iluminado.

Os ingressos para a plateia estão sendo vendidos por R$ 100 e R$ 50 (meia) e para o balcão por R$ 80 e R$ 40 (meia).

