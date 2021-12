Vander Lee está hoje no Conversa Brasileira do A TARDE FM

A atração que vai ao ar todos os domingos sempre a partir 21h, traz um papo descontraído do apresentador Leleco Junior com nomes da MPB. O ouvinte tem a oportunidade de conhecer mais da história do seu artista favorito, bastidores do show bis e ouvir canções marcantes. O Conversa Brasileira deste domingo, 17, será um especial com grandes nomes da música mineira. O programa contará com a participação de Flávio Venturinni, Beto Guedes e Vander Lee. Eles vão falar sobre a carreira, a paixão pela música etc. Para acompanhar a conversa, basta sintonizar o A TARDE FM (103.9).

