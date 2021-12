Vander Lee encerra a edição deste ano do Música no Parque

Vander Lee vem a Salvador para encerrar esta edição do projeto Música no Parque, que acontece no Parque da Cidade. A apresentação será no dia 22, domingo, às 11 horas, no Anfiteatro Dorival Caymmi, com entrada gratuita.

Vander Lee fará um show de voz e violão, acompanhado do guitarrista Luiz Peixoto. Canções do álbum Sambarroco, como Eu e Ela, Contra o Tempo e Esperando Aviões farão parte do repertório. O cantor mineiro é conhecido por suas músicas que retratam o cotidiano de uma forma poética.

Marcelo Jeneci, a Banda Limusine e Márcia Short são nomes que já passaram pelo Música no Parque, que já se tornou uma opção para toda a família nas manhãs de domingo. O projeto é um parceria da Oi com o Fazcultura.

Da Redação

