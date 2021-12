Vandal e Aurea Semiseria se apresentam na live “Macaco Ao Vivo + Bombar”

Celebrando a noite alternativa de Salvador, os rappers Vandal de Verdade e Aurea Semiseria se apresentam ao vivo no canal do YouTube Macaco Gordo, diretamente do Bombar, no Rio Vermelho, nesta terça-feira, 30, a partir das 21h.

Conhecido pelos hits “BALAH IH FOGOH”, e “CertopeloCertoh”, em parceria com a banda BaianaSystem, Vandal abre a noite, seguido por Aurea Semiseria, dona do hit “Aurea Abolicionista”. Juntos, os artistas pretendem levar música e lifestyle para quem está em casa.

Após as apresentações, quem comanda a noite é o dj Lord Breu, que vai espalhar a cultura afro-brasileira ao toque de afoxés e tambores baianos, reunidos em um setlist eletrônico autoral do pioneiro na “bass music soteropolitana”.

Devido a série de lives, a produtora baiana Macaco Gordo vem ganhando destaque nas telinhas brasileiras durante o período de distanciamento social. A produtora conta com apresentações de artistas como Olodum, Gerônimo, Tatau, Jau, entre outros.

A firmação da parceria com o Bombar, segundo a Macaco Gordo, busca explorar a cena alternativa crescente em Salvador, abrindo espaço para artistas da cena local.

“É muito importante existir pessoas que olhem com atenção para artistas independentes e que vivem da sua arte, sobretudo nessa situação que estamos vivendo. Como artista periférica, que há alguns anos vive da música com independência, esse projeto veio com o intuito de ajudar histórias como a minha, que ainda estão distantes do mainstream e que sonham em chegar lá com sua arte”, declarou Aurea Semiseria.

