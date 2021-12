"Vamos fazer um show com muita energia", promete A Banca

A banda A Banca, formada pelos antigos integrantes da Charlie Brown Jr. vai se apresentar pela primeira vez em Salvador em uma homenagem a Chorão, líder do grupo que faleceu em abril. A festa vai acontecer nesta sexta-feira, 12, às 22h, no Bahia Café Hall. Além da banda, ainda vai se apresentar a Massa Sonora. O cantor Di Ferrero, do NxZero, é o convidado especial.

A Banca é formada por Champignon, que comanda os vocais e o baixo, Marcão e Thiago Castanho nas guitarras e, na bateria, Bruno Graveto. O A TARDE entrevistou, por email, os integrantes do grupo:

A banda vai continuar e gravar álbuns, DVDs etc ou foi formada apenas para fazer essa turnê-homenagem a Chorão?

Sim, vai continuar Inclusive ja estamos trabalhando em material inédito.

Porque vocês escolheram especificamente o nome A Banca, que é de um dos sucessos da banda?

É isso, o nome do grupo, A Banca, foi inspirado no título de uma música do disco Nadando Com os Tubarões. O termo é bem conhecido na periferia. Significa uma turma, uma galera, no caso "A Banca do Charlie Brown Jr". A banca reforça a ideia dos integrantes de manter viva a essência e ideologia do grupo.

Como foi a escolha do repertório desse show? É o mesmo da última turnê do grupo com Chorão ou tem mudanças?

O repertório é baseado nos grande sucessos do CBJR que marcaram a história da banda. Tem mudanças, que na verdade são novos arranjos, e inclusão de alguns sucessos do disco novo, que será lançado em breve.

O que os fãs baianos do Charlie Brown Jr. podem esperar desse show?

Um show com muita energia, que sempre foi a marca registrada do CBJR. Teremos imagens do Chorão, que emocionam e prestam homenagem a ele e aos 20 anos da banda.

Qual é a relação da banda com Salvador, já que vocês sempre passam pela cidade e lotam os locais dos shows?

Sempre foi um prazer voltar a Salvador, aqui a banda sempre teve shows especiais e muito marcantes com uma energia diferente que só a Bahia tem, temos certeza que vamos repetir a dose e sempre que pudermos queremos voltar para cá!

