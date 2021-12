Valesca Popozuda faz show nesta sexta em Salvador

Valesca Popozuda é a atração principal do evento "Noite das Estrelas", nesta sexta-feira, 29, às 22 horas, no Barra Hall, em Salvador. Além da funkeira, sobem ao palco os grupos Filhos de Jorge e Kart Love e André Mauro.

Depois da "Gaiola das Popozudas", a funkeira segue em carreira solo e, após o sucesso de "Beijinho no Ombro", está lançando novo hit e clipe que será exibido no show junto com os bailarinos.

De "My Pussy é o Poder" até o recente "Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar" muita coisa mudou. Desde as letras das músicas, roupas e até mesmo a estética dos clipes.

Segundo Valesca, foram mudanças gradativas. "Qualquer artista que busca crescer na sua carreira precisa acompanhar as mudanças do mercado. No caso do funk, saber o que ele traz de novo e esse é o mercado onde eu trabalho e quero continuar, pra evoluir junto com ele", explica.

Diva pop

Transitando entre ricos e pobres, Valesca assume o título de atual "diva pop" da indústria cultural brasileira, para gostos e desgostos. Como afirma a cantora, "hoje em dia nosso funk, que era das classes C e D, atingiu as classes A e B também".

Muitas são as inspirações de Valesca, dentre elas Beyoncé, a diva pop que a funkeira assume ser fã desde muito antes do sucesso. "Quando eu tento buscar alguma referência, é dela que busco sempre".

Essa influência tem sido notada principalmente nas produções recentes, como no clipe de Beijinho no Ombro. Apesar de muitas mudanças, a cantora afirma ter mantido suas raízes com o funk. "A gente faz algumas mudanças sim, nas roupas, cabelos, clipes, mas minha essência continua. A Valesca de antes é a mesma Valesca de agora, principalmente para os meus fãs, que acompanham a minha mudança, mas sempre aplaudindo", conta orgulhosa.

E completa: "Não perco o meu jeito, só coloco mais glamour". Como escreveu a filósofa Marcia Tiburi em artigo, "Valesca popozuda é um Robin Hood estético, rouba simbolicamente dos ricos para dar aos pobres".

Funk e o feminismo

Sobre as letras, a funkeira declara não ser compositora, pois a maioria de suas músicas são de seu empresário e de outras parcerias do funk. Mas ela sempre dá sugestões, sobretudo quando o assunto é mulher.

Quando no grupo Gaiola das Popozudas, Valesca cantava músicas com temáticas afirmativas, sobretudo sobre liberdade sexual feminina, como em " A P***a da Bu**** é Minha" ou "Agora Eu Tô Solteira". Nesse contexto, o nome de Valesca passou a ser mencionado em diversas análises intelectuais, a ponto de associá-la a um possível feminismo.

A cantora conta que sempre teve consciência da luta da mulher, pois teve exemplos de mulheres guerreiras na família e, inclusive agora sendo mãe. "Por nós sermos mulheres, sei que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E as pessoas pensam que nós mulheres somos mais fracas e então sempre falo mesmo que sou feminista, que temos o direito de ser respeitadas, de ir e vir sem ter que dar satisfação nem baixar a cabeça pra ninguém". E é nas letras que a funkeira assume dizer o que pensa e declarar essa liberdade. "Não vou ficar calada, falo o que penso".

Na história do funk sempre houve o predomínio da figura masculina comandando os bailes, no entanto, mulheres como Valesca têm ocupado esse espaço. "Antes nós ouvíamos de fora, até aplaudíamos. Hoje nós temos várias meninas representando, como a MC Ludmilla, a MC Pocahontas e tantas outras", conta. "Agora os homens têm que baixar a cabeça porque o comando é delas, vão ter que nos respeitar", afirma.

Planos futuros

Diferentemente de uma fã de Recife, que disse que jamais quer pensar um dia que Valesca Popozuda irá se aposentar, a cantora confessa que reflete sobre o futuro de sua carreira.

Hoje, com 35 anos, apesar de acreditar que a velhice está na cabeça, ela assume pensar no assunto. "Não sei dizer a hora que vou parar. Mas se um dia parar, meu sonho é continuar no funk, mas como empresária. Já que não há idade pra ser empresária (risos)".

Mas também não nega que aceitaria convite de seguir com outras linguagens artísticas, como apresentadora de televisão. "Eu ia amar! Admiro muito estar ali na frente das câmeras levando alegria para as pessoas, que é o que sempre busco fazer com o meu trabalho".

O "Noite das Estrelas", realização da Life Produções, promete ser um grande espetáculo de Valesca. "O público de Salvador tem um calor humano sensacional. Me passam um carinho muito grande. E é muito bom pisar no palco e saber que todos ali lhe esperam de braços abertos. Baiano é quente!".

