Úteros em Fúria faz show de 20 anos do único disco

Quem era jovem e curtia rock'n' roll na Bahia entre 1991 e 1995 dificilmente passou batido pela banda Úteros em Fúria. Neste sábado, 5, essa rapaziada (e, quem sabe, seus filhos) poderá matar as saudades em um show único no Portela Café, celebrando os 20 anos do seu único álbum, Wombs in Rage.

O show apresentará todo o repertório do disco (12 músicas), mais alguns covers e convidados especiais, como Fábio Cascadura, Alex Pochat, Luizão Pereira (Dois Em Um), Paulinho Oliveira e Jorginho King Kobra - com possibilidades da lista aumentar até sábado.

Apesar da trajetória curta, o quinteto deixou marcas profundas na cena local, tornando-se influência decisiva para os grande nomes que vieram depois e consolidaram este cenário, como Cascadura, Pitty (e sua banda pré-estrelato Inkoma), Dois Sapos & Meio, The Dead Billies, The Honkers e muitas outras.

Referência

"A Úteros foi a banda que salvou a pátria do rock local, após a estagnação da cena dos anos 1980", opina o músico Alex Pochat, que naquele mesmo ano (1993) começou a tocar baixo na então Doutor Cascadura.

"Minha referência inicial de rock foram eles, foi a primeira banda de roqueiros de verdade que vi tocar - até porque eu era muito novo para ter ido aos shows do Camisa de Vênus, uma década antes", acrescenta.

Luizão, que na época tocava guitarra na banda Cravo Negro, foi quem deu a oportunidade de a Úteros fazer uma de suas primeiras apresentações, no histórico bar Tesão & Cia.

"Eu já era amigo de Mário (Jorge Heine, baterista). Quando soube que estava com uma banda, convidei para abrir para a Cravo. Me lasquei, porque eles chegaram quebrando tudo e roubaram o show", ri Luizão.

O início, o fim e a volta

Fundada em 1986 por Evandro Vandex Botti (baixo) e Mauro Pithon (vocais), entre uma aula e outra no Colégio Antonio Vieira, a Úteros só apareceu para o público mesmo a partir de 1991, quando começou a se apresentar na noite local e estabilizou sua formação clássica, com Mário Jorge, Emerson Borel (guitarra solo) e Luis Fernando Apu Tude (guitarra base e gaita).

O fim chegou em 1995, depois que Emerson apresentou sérios problemas de saúde. Ele morreu em 2004, depois de muita luta contra a depressão que o acabou vitimando.

Agora, nove anos depois, é hora de superar o trauma e celebrar o legado deixado por ele, que foi o autor de boa parte das músicas, ao lado de Vandex. "O show inteiro vai ser dedicado ao nosso querido líder, falecido em 2004. Faremos uma música que nunca tocamos e que Emerson amava, do disco Exile on Main Street (1972), dos Rolling Stones, dedicada especialmente a ele", avisa Mauro.

"A amizade que existe até hoje entre nós sempre foi nosso grande lance. A banda acabou sem brigas", diz Mário Jorge. "Como faz 20 anos do disco - e acho que não deveremos fazer o show dos 30 -, a ideia é celebrar. O processo todo de ensaios está bem prazeroso. Vamos tocar amarradões", garante.

Com dois membros a menos (Emerson e Vandex, que alegou razões pessoais), os três remanescentes convocaram Cândido Soto Jr. (guitarra, Theatro de Seraphin e ex-Cascadura) e Ivan Oliveira (baixo). O primeiro foi discípulo declarado de Emerson e o segundo já havia substituído Vandex entre 1994/95.

"Pra mim será uma imensa honra empunhar a Fender Stratocaster vermelha que pertenceu ao meu mestre e tocar com os caras que me inspiraram a cair na música. A Úteros foi a banda máxima de rock que tivemos aqui", opina Cândido.

"Tocar com a Úteros nos anos 1990 foi simplesmente a maior curtição da minha vida", comemora Ivan. "Nenhuma banda era tão visceral, vibrante e divertida no palco quanto eles. Quando me convidaram para entrar em 1994 parecia um sonho, porque era a banda com a qual todas as outras bandas queriam tocar", lembra.

Em 2008, durante a transmissão ao vivo do VMB (premiação anual da finada MTV Brasil), Pitty e Cascadura executaram juntos Inside the Beer Bottle, balada da Úteros. Cândido ainda era o guitarrista da Cascadura.

"Foram cinco ou seis minutos que valeram por uma eternidade. Representei Borel ali. Foi lindão", lembra. Com certeza, será lindão One More Time.

Veja o documentário Úteros em Fúria: Uma Videobiografia (2000)

