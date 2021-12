Universal Music lança CDs de artistas The Voice Brasil

Três discos de participantes da segunda temporada do "The Voice Brasil" chegam ao mercado, todos com selo da Universal Music. Nos CDs, cada artista registra a sua trajetória musical dentro do programa exibido pela Rede Globo.

O vencedor Sam Alves investiu no pop internacional em um álbum de 11 faixas, que inclui músicas de nomes como Bruno Mars e Leonardo Cohen, entre outros.

A finalista Lucy Alves privilegiou compositores nordestinos, com sucessos de Dominguinhos, Alceu Valença (que participa do CD no hit Tropicana, de sua autoria) e Luiz Gonzaga, entre outros.



Já Dom Paulinho Lima, que mesmo eliminado das finais conquistou muitos fãs, registra sucessos da música negra americana, sua especialidade.

Escolha do repertório

O processo de seleção das músicas para o CD cada artista junto com o produtor musical tentaram unir a trajetória musical de cada um enquanto participante com as interpretações que mais marcaram suas respectivas passagens no palco do The Voice. Assim três histórias musicais registradas em CD com as devidas particularidades. O disco de Lucy Alves passeia pelo forró e inclui uma música própria, Amor a Perder de Vista. Entre as canções estão Frevo Mulher, de Zé Ramalho, Festa no Interior, de Moraes Moreira, e a inédita da Marisa Monte e Carlinhos Brown Se Você Vai Eu Vou. Há ainda uma versão de Olho nos Olhos, de Chico Buarque.



Para a paraibana, cantar o Nordeste é cantar sua vida. "São músicas que fazem parte da minha história de vida e foi uma grande oportunidade poder homenagear todos aqueles artistas", conta Lucy. A produçãodo disco é de Alexandre Castilho.

Sam Alves traz em seu CD, com produção de Torcuato Mariano, algumas músicas que interpretou no programa, como When I Was Your Man (Bruno Mars), Pais e Filhos (Legião Urbana) e Be With Me, que é de sua autoria. "Eu gosto de escolher as músicas que me tocam", afirma o artista.



Tendo como técnico, a cantora Cláudia Leite, Sam conta que escolheu as outras cinco músicas que cantaria como se fossem continuações de mais e episódios do The Voice. "Eu gosto de escolher as músicas que me tocam, pois assim é mais fácil pra ter uma conexão com a música e quando interpretá-la ter uma conexão com público também".

O paulista Dom Paulinho Lima, que além de cantor é baterista, apresenta canções como Georgia on My Mind, Gostava Tanto de Você e Me and Mrs Jones, com produção de Marcelo Sussekind.



"Quando começou a escolha do repertório, uma coisa eu já sabia, que das músicas que eu cantei no programa, quatro estariam no CD", revela Dom.

Experiências

"Todo participante quando entra num programa como The Voice usa muito a sua experiência de vida", afirma Lucy. Ela também revela sobre a tensão de se apresentar no palco e ser julgada. "Eu me senti muito frágil quando entrei no "The Voice". Tudo era muito difícil", lembra.



Sobre a curiosidade da escolha do mentor caso não fosse Claudia Leitte, Sam revela que escolheria Daniel. "Escolheria o Daniel por gostar do jeito dele e eu percebo que ele é igual a Claudinha, uma pessoa boa de se trabalhar".

Já Dom Paulinho conta como ficou sua relação com seu trabalho depois do programa. "Minha maturidade musical está mais focada, com muito mais concentração e a TV te ensina isso", conta.



As canções do disco de Sam Alves são predominantemente em inglês, seu segundo idioma, pois se mudou com a família para os EUA quando tinha quatro anos. Um repertório com músicas pop internacionais e versões, além da surpresa de uma música autoral.

Desde sua primeira apresentação, Lucy Alves se destacou ao tocar sanfona, fazendo com que os jurados Lulu Santos e Carlinhos Brown se virassem para conhecê-la. Uma das finalistas, instrumentista e também compositora, Lucy Alves tem longa carreira junto com o Clã Brasil - grupo em que toca e canta com a família. Para Lucy, esse CD fecha um ciclo. "É um trabalho voltado para a minha história vivida no programa The Voice", acrescenta a artista, que escolheu Carlinhos Brown para ser seu técnico.

Com 35 anos de carreira como cantor e instrumentista, Dom Paulinho aposta no rhythm and blues e na característica voz rouca. Seu apelido "Dom" foi dado de presente por Tony Tornado. E com essa trajetória, resolveu participar do "The Voice".



"Quando subi naquele palco, o que vinha na minha cabeça era o seguinte: 'Vai lá e canta direito, quem virar, você já tá no lucro!'. Aí viraram os quatros, eu falei: 'uai, e agora?'", conta Dom, que surpreendeu todos os jurados e, como seu mentor, escolheu Lulu Santos.

Planos futuros



Lucy conta que pretende dar passos largos. "A partir dos próximos CDs, pretendo explorar mais meus lados compositora e instrumentista", conclui a paraibana. Mas já pretende nos shows apresentar ao público as canções de sua autoria, pois para ela o espaço do show é muito importante para isso.

Dom Paulinho, eliminado precocemente, revela que desde que saiu do reality as atividades cresceram. "Meus trabalhos aumentaram de uma hora para outra, tanto que agora eu tenho uma empresa, a Dom Music, para administrar os negócios da minha carreira" explica.

Sam fala do aprendizado e relação com sua mentora, que, segundo ele, é uma pessoa humilde e que gosta de ajudar os outros. "No contato que tive com Claudia Leitte no programa, pude conhecê-la de perto". O cantor acrescenta que pretende fazer o mesmo quando alcançar considerável nível de sucesso "Acho lindo isso de ajudar as pessoas crescerem".

Os três CDs marcam o fim de uma história que aconteceu dentro do programa The Voice Brasil e inicia uma nova. Com características bem marcantes, Lucy Alves, Sam Alves e Dom Paulinho mostram sua trajetória musical e seguem para o mercado fonográfico . Como finaliza Dom Paulinho, "agora é colocar o CD debaixo do braço e bora trabalhar... é pé na estrada!".

