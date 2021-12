Uma espiada pela fresta do último trabalho de Pitty

A espera foi longa. Quem gosta do trabalho da baiana Pitty precisou esperar seis anos para conferir um novo álbum com inéditas da cantora. A musicalidade mais bruta de SETEVIDAS, lançado ano passado pela Deck, já é conhecida do público. A novidade agora é que é possível espiar, pela fresta, o processo de produção do disco mais recente.

Em Pela Fresta, novo DVD da artista, é exibido o processo de gravação do álbum no estúdio Madeira, em São Paulo. Filmado em boa parte pela própria Pitty, o filme registra a gravação das dez faixas de SETEVIDAS, além de imagens exclusivas, performances ao vivo, depoimentos da banda e videoclipes.

O processo, segundo a cantora, foi muito natural. "Durante as gravações eu levava minha câmera e ia registrando sem intenção específica. No final, achamos que seria legal compartilhar aquele processo de gravação com as pessoas que curtem o som", conta a artista por e-mail.

Processo criativo



O estúdio parece o habitat de uma banda de garagem. Com a estética preto e branco nos momentos de espiada com a câmera de Pitty, Pela Fresta traz depoimentos dos músicos e profissionais envolvidos com a concepção do DVD, como a própria cantora e o produtor Rafael Ramos. Ninguém de fora, nenhuma luz ou equipamento profissional.

"Todo dia eu levava minha câmera e o tripé e ia descobrindo lugares, ângulos, momentos específicos. Fotografava e filmava, meio que pra guardar de recordação dessa experiência", explica Pitty.

A intenção do documentário é mostrar o processo criativo do disco de dentro para fora. Saber como foi a concepção do trabalho é, segundo a artista, o que mais a agrada quando suas bandas favoritas lançam um produto novo. "Estando do outro lado, deu vontade de compartilhar isso com as pessoas que curtem meu som, deixá-los olhar 'pela fresta' mesmo", afirma.

Rock cru



Em clima de descontração, no documentário, além dos registros da gravação do álbum e da performance de nove faixas em estúdio, é possível assistir os videoclipes Setevidas, Serpente e o inédito Um Leão e acessar uma galeria com fotos do trabalho.

O DVD, bem como o álbum SETEVIDAS, mostra a crueza do novo momento de Pitty. Com um posicionamento político-social bem definido e sempre defensora do empoderamento feminino, a artista faz da música uma válvula de escape para suas opiniões.

"Não dá pra fugir da nossa própria natureza e, vivendo, a gente vai deixando claro nossas crenças e desejos", declara a cantora. "Quero viver numa sociedade mais igual, menos preconceituosa, com gente livre e desreprimida; e ao escrever ou falar isso acaba transparecendo".

