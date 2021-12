Últimos ingressos para Maroon 5 em Salvador estão à venda

Fãs da banda norte-americana Maroon 5 ainda podem comprar ingressos para o show em Salvador. Estão à venda as últimas entradas para a pista do evento, que acontece no dia 13 de março de 2016, no Parque de Exposições. O acesso aos setores Frontstage e Lounge Vip Open Bar estão esgotados.

Os ingressos de pista custam R$ 140 (meia) e R$ 280 (inteira), e estão à venda: no site www.ticketsforfun.com.br, com taxa de conveniência de 20%; nos Balcões A Tarde dos shoppings da Bahia e Salvador Norte; e no Balcão Pida!, no Shopping Piedade, com taxa de conveniência de 10%. No Balcão A Tarde do Shopping Salvador não há cobrança da taxa. As compras poderão ser parceladas em até 3x sem juros.

O show contará com abertura da banda Dashboard Confessional. Os portões serão abertos às 17h e o show de Maroon 5 está marcado para às 20h.



Classificação



A classificação etária é a partir de 16 anos, mas quem tiver de 10 a 15 anos pode ir ao show acompanhado por um responsável. No espaço Lounge VIP a entrada é só para maiores de 18 anos.

