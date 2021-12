Apesar dos boatos de que foi cancelado, o último show do Alexandre Pires no Só Para Contrariar está confirmado para este domingo, 11, às 13h, no Wet'n Wild. O ingresso custa R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote).

Alexandre voltou para a banda depois de 11 anos em carreira solo para comemorar os 25 anos do Só Pra Contrariar. O show contará com participações de Paparico, Pixote, Samprazer, É O Tchan e RJ2.

Da Redação Último show de Alexandre Pires no SPC é domingo no Wet'nWild

adblock ativo