Último Sarau vai receber Arnaldo Antunes e Chico César

A última edição do Sarau do Brown, que acontece do dia 16 de fevereiro, às 18h30, no Museu do Ritmo vai reunir a MPB com os ritmos da percussão.

A despedida do evento que atraiu baianos e turistas durante o verão vai receber como convidados os músicos Arnaldo Antunes, Chico César, Luiz Melodia e Mira Callado.

Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos nos balcões da TicketMix.

