Último 'Ensaio do Psi' terá shows de Sorriso Maroto e Duas Medidas

A última edição dos ensaios de verão do Psirico acontece na noite desta quinta-feira, 1º. E para encerrar a temporada com chave de ouro, Márcio Victor convidou as bandas Sorriso Maroto e Duas Medidas para animar o público. O evento acontece no Porto Salvador (Terminal Náutico), no Comércio, em Salvador, a partir das 20h.

A abertura da festa ficará por conta de Lincoln, vocalista do grupo Duas Medidas. Em seguida, quem sobe ao palco é o grupo carioca Sorriso Maroto.

Logo depois, Márcio Victor assume o comando do "Ensaio do Psi" para cantar os sucessos da banda, como "Polpa da bunda", aposta para este Carnaval. Quem participa da festa também, como convidado especial, é o cantor Tayrone.

Os ingressos do ensaio custam R$ 55 (pista) e R$ 120 (camarote) e podem ser comprados no local da festa. A bilheteria estará aberta a partir das 19h.

