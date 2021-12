Último ensaio do Parangolé terá participação de Léo Santana e Lá Fúria

A "Super Quarta do Parango", nome dado ao último ensaio da banda Parangolé, irá contar com shows de Léo Santana e do grupo La Fúria. O evento acontece nesta quarta-feira, 31, no Wet'n Wild, na avenida Paralela, a partir das 21h.

Para a ocasião, Tony Salles, anfitrião da festa, convidou os artistas Devinho Novaes, Tayrone e Peruano para animar o público. O pagodeiro também anunciou que a noite contará com a participação de uma atração surpresa.

Vale lembrar que essa é a primeira vez que Léo Santana se apresenta com o grupo Parangolé, após seguir carreira solo.

Os ingressos para o ensaio custam R$ 40 (pista) e R$ 60 (camarote) e já podem ser adquiridos na loja do Salvador Tickets (no 2º piso do Shopping da Bahia) ou nos principais balcões da cidade.

