Último ensaio do Parango recebe convidados no domingo

A última edição do "ensaio do parango" acontece neste domingo, 27, na Arena Fonte Nova, a partir das 17h. O evento contará com shows de Devinho Novaes, Lambasaia e Dilsinho.

Tony Salles também vai contar com a participação do cantor Denny Denan, ex-vocalista da Timbalada, que promete um dueto de tirar o fôlego.

As vendas já estão disponíveis na loja Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia).

