Último ensaio do ano do Ilê Aiyê terá festival de música

O Festival de Música Negra do Ilê Aiyê marca o ultimo ensaio do bloco, neste sábado, 20, na Senzala do Barro Preto, às 22h. O festival selecionará seis músicas para serem tocadas nas apresentações do Ilê, a partir de janeiro e incluídas no repertório do Carnaval. Os ingressos custas R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote).

As músicas são julgadas pela categoria Tema, neste ano é "Diáspora Africana - Jamaica - Afrodescendentes", e Poesia. As cantoras Juliana Ribeiro e Savanah Lima também participarão da festa comandada pela Band'Aiyê.

