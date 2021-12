Último dia do Festival Combina terá Gilberto Gil, Anitta e Johnny Hooker

O último dia do Festival Combina MPB, na noite deste domingo, 3, realizado no estacionamento do Wet’n Wild, na Paralela, em Salvador, terá como atrações Gilberto Gil, que dividirá palco com a cantora Anitta, e Johnny Hooker.

>> Anitta posta vídeo ensaiando com Gil para 'Festival Combina MPB'

Além deles, o evento terá as participações da banda BaianaSystem, que se junta a Emicida e BNegão, e a cantora Sinara, com Saulo e Jau (veja a programação comleta abaixo).

Os portões do evento, que é gratuito, abrirão às 13h e o primeiro show acontece às 18h. O acesso ao local será permitido até a lotação máxima do espaço.

