Último Biergarten do semestre será neste domingo

Este domingo, 10, será a última edição do Biergarten neste primeiro semestre. O evento, que acontece a partir das 13 horas, no Trapiche Barnabé, reúne shows e cervejas artesanais. Nesta última edição, vão se apresentar as bandas Funk Motiva, Pali e NozMoskada.

Nesta edição os apreciadores de cervejas poderão conferir mais de 20 rótulos da bebida que não são encontrados no mercado convencional. Entre elas, a nova linha da Brahma Extra, toda família Bohemia, a paulista Colorado, a Wäls - premiada cerveja mineira e as baianas Inocente e Estrela Tricolor.

A praça de alimentação montada ao ar livre terá foods trucks, além de mesas de sinucas, jogos de dados e totó para interação dos cervejeiros. O acesso ao evento custa R$ 20 (antecipado na Sympla) e R$ 25 no Rhoncus e na bilheteria do evento.

