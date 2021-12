Última edição do ensaio de Jau terá Psirico, Harmonia e Jammil

Os fãs do cantor Jau terão, nesta quinta-feira, 7, a última oportunidade do ano de curtir os ensaios de verão do artista. Desta vez, o evento, que acontece no Terminal Náutico, no Comércio, irá receber os cantores Márcio Victor, da banda Psirico, Xanddy do Harmonia do Samba e Levi Lima, vocalista da banda Jammil.

Para a noite, Jau promete uma playlist especial, que além de tocar as músicas atuais, irá relembrar os sucessos antigos como "Cidade dos Poetas", "Amar é Bom" e "Coração de Bola".

Os ingressos para o evento já estão sendo vendidos e podem ser encontrados nos balcões de ingressos dos shoppings, na Line Bilheteria e na sede da AMB. A entrada custa R$ 60.

