Última apresentação do O Rappa terá show de abertura do Àttooxxá

A última apresentação da banda O Rappa, que acontece no dia 23 de março, na Arena Fonte Nova, em Salvador, confirmou mais uma atração: o ÀttooxxÁ. O grupo ficará responsável pela abertura da festa. A banda BaianaSystem também irá se apresentar no evento.

Falcão, vocalista do O Rappa, anunciou no ano passado que dará uma pausa na carreira, mas não detalhou o motivo da decisão. A banda carioca já atinge a marca de mais de três milhões de discos vendidos em sua carreira. Ao todo, são 11 álbuns lançados, além dos muitos prêmios conquistados e diversos discos de ouro, platina e diamante.

Comandada por Russo Passapusso, a BaianaSystem em seus shows apresenta riffs de guitarras, muita percussão e batidas eletrônicas que servem como pano de fundo para a crítica e a discussão de diversas questões sociais.

Já os meninos do Áttoxxá representam a nova música pop baiana. Idealizada por Rafa Dias, a banda conta ainda com Oz (vocal), Raoni Knalha (vocal) e Chibatinha (guitarrista). A aposta do verão é a canção "Elas Gostam", também conhecida como "Poupa da Bunda", feita em parceria com Márcio Victor do Psirico.

Os ingressos com valores de primeiro lote custam R$ 70 (arena/meia) e R$ 140 (frontstage/meia) e vão até esta quinta, 8. Após essa data, serão anunciados novos valores. As compras podem ser realizadas no site do Eventin, na loja do Pida ou na South.

