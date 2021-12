Udi Santos encerra o Julho das Pretas com música em parceria com cantora mirim

Fechando o Julho das Pretas com chave de ouro, a rapper baiana Udi Santos lançou, na quarta-feira, 29, seu mais novo som, chamado “Pretas no Poder”, em parceria com a pequena Luiza Princess, de cinco anos.

A rapper contou que o lançamento foi totalmente voltado para as redes sociais, permitindo uma interação com o público. Além disso, ela fala da importância de empoderar crianças negras.

Iniciando a carreira em 2017, Udi já passou por palcos como o Festival Elas Por Elas (RN) e possui quatro clipes lançados pelo projeto Visioonárias. Em sua identidade, traz influências do rap, trap, pagode e funk.

Ouça “Pretas no Poder” abaixo:

Da Redação

