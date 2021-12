A banda U2 lançou o clipe completo da nova música do grupo, "Invisible". Antes, no dia 2, a banda promoveu o download gratuito da música, a partir de acordo com o Bank of America. A cada vez que a canção foi baixada uma doação de de US$ 1 (aproximadamente R$ 2,40) foi feita pelo banco.

No texto de descrição do novo clipe a banda anunciou que o acordo rendeu US$ 3 milhões (cerca de R$ 7 milhões) à entidade ajuda humanitária (RED). Foram feitos 3 milhões de downloads gratuitos de "Invisible" em 36 horas no ITunes. Toda a renda obtida com a venda da música continua destinada

O video oficial foi dirigido por Mark Romanek e filmado em preto e branco no hangar de um aeroporto de Santa Monica, nos EUA, durante três dias de janeiro. Confira o vídeo:

Da Redação U2 lança clipe completo da música 'Invisible'

