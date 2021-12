U2 lança canção inédita, depois de quatro anos

Depois de quatro anos de espera, será lançada no próximo dia 29 de novembro a primeira música inédita do U2. Em anúncio em seu site oficial, a banda irlandesa divulgou que o projeto será parte do Record Store Day, criado em apoio às lojas de discos nos EUA.

Ordinary Love estará na trilha sonora de Mandela: Long Walk to Freedom, produção dirigida por Justin Chadwick, e foi feita a pedido do produtor do longa, Harvey Weinstein.

Uma caricatura de Nelson Mandela feita pelo irlandês Oliver Jeffers ilustrará a capa do disco. Um videoclipe que já está pronto, dirigido por Jeffers e Mac Premo, será veiculado em novembro. O álbum terá ainda, como lado B, a música, Breath, com temática relacionada a Mandela.

A banda de Bono mantém longa com o ex-presidente da África do Sul, e assistiu a uma versão inicial do longa para buscar inspiração para a trilha.

Em 2003 o U2 teve uma indicação ao Oscar pela música The Hands That Built America, trilha sonora de Gangues de Nova York, de Martin Scorsese.

O U2 esteve em 2011 no Brasil com a 360° tour, caracterizada por um palco com grandes garras circundado pelo público. Nessa excursão, a mais rentável da história, a banda mostrou seu último disco de inéditas, No Line On the Horizon, de 2009. O disco foi produzido por Brian Eno, parceiro constante dos irlandeses.



Ouça trecho da música Ordinary Love:





