Ú Tal do Xote recebe a dupla André e Mauro em show

O pré-carnaval da banda Ú Tal do Xote será ao ritmo de sertanejo e forró.

O grupo que realiza o projeto Sarau Du Tal semanalmente as quartas-feiras, no Padaria Bar, no Rio Vermelho, a partir das 22h, vai dar espaço ao sertanejo universitário da dupla André e Mauro, que será a responsável por comandar o agito juntamente com a anfitriã.

O tradicional forró também animará o evento com o autêntico xote da Ú Tal do Xote, que vai tocar releituras de canções conhecidas, além de músicas como Porque não, O Tal do Baião, Forró no Litoral, Vem meu Bebê e Binha, que também irão compor o repertório.

adblock ativo